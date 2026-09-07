ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UNIQA Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden UNIQA Insurance-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das UNIQA Insurance-Papier an diesem Tag bei 7.87 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investierten, hätten nun 127.065 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’340.53 EUR, da sich der Wert eines UNIQA Insurance-Papiers am 04.09.2026 auf 18.42 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 134.05 Prozent.

Zuletzt ergab sich für UNIQA Insurance eine Börsenbewertung in Höhe von 5.65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch