ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UNIQA Insurance-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden UNIQA Insurance-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 5.32 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 EUR in die UNIQA Insurance-Aktie investierten, hätten nun 188.076 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 18.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’422.98 EUR wert. Mit einer Performance von +242.30 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte UNIQA Insurance einen Börsenwert von 5.59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch