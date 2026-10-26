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|Lukrativer UNIQA Insurance-Einstieg?
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26.10.2026 10:02:25
ATX-Titel UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen UNIQA Insurance-Einstiegs gewesen.
Das UNIQA Insurance-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 7.47 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1’338.688 UNIQA Insurance-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der UNIQA Insurance-Aktie auf 16.70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22’356.09 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 123.56 Prozent zugenommen.
UNIQA Insurance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.13 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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