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|Profitable STRABAG SE-Anlage?
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06.11.2026 10:02:07
ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in STRABAG SE von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in STRABAG SE-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
STRABAG SE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die STRABAG SE-Anteile bei 38.40 EUR. Bei einem STRABAG SE-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 260.417 STRABAG SE-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 26’458.33 EUR, da sich der Wert einer STRABAG SE-Aktie am 05.11.2026 auf 101.60 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +164.58 Prozent.
STRABAG SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11.87 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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