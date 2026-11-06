ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in STRABAG SE von vor 3 Jahren abgeworfen

STRABAG SE-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendeten die STRABAG SE-Anteile bei 38.40 EUR. Bei einem STRABAG SE-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 260.417 STRABAG SE-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 26’458.33 EUR, da sich der Wert einer STRABAG SE-Aktie am 05.11.2026 auf 101.60 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +164.58 Prozent.

STRABAG SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11.87 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch