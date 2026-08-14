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STRABAG Aktie 3464109 / AT000000STR1

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Frühe Anlage 14.08.2026 10:02:28

ATX-Titel STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in STRABAG SE von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die STRABAG SE-Aktie Anlegern gebracht.

STRABAG
79.22 CHF -0.09%
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Die STRABAG SE-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren STRABAG SE-Anteile an diesem Tag 37.35 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 EUR in die STRABAG SE-Aktie investierten, hätten nun 267.738 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 22’757.70 EUR, da sich der Wert einer STRABAG SE-Aktie am 13.08.2026 auf 85.00 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 127.58 Prozent gesteigert.

STRABAG SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9.78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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