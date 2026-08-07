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Schoeller-Bleckmann Aktie 656876 / AT0000946652

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Lukratives Schoeller-Bleckmann-Investment? 07.08.2026 10:02:29

ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: Wäre eine Investition in Schoeller-Bleckmann von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: Wäre eine Investition in Schoeller-Bleckmann von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Wer vor Jahren in Schoeller-Bleckmann-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Schoeller-Bleckmann
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Heute vor 1 Jahr wurde die Schoeller-Bleckmann-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 28.95 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 345.423 Schoeller-Bleckmann-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 06.08.2026 9’930.92 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28.75 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0.69 Prozent verringert.

Schoeller-Bleckmann wurde jüngst mit einem Börsenwert von 453.87 Mio. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG
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