ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: Wäre eine Investition in Schoeller-Bleckmann von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Heute vor 1 Jahr wurde die Schoeller-Bleckmann-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 28.95 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 345.423 Schoeller-Bleckmann-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 06.08.2026 9’930.92 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28.75 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0.69 Prozent verringert.

Schoeller-Bleckmann wurde jüngst mit einem Börsenwert von 453.87 Mio. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch