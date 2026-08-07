Schoeller-Bleckmann Aktie 656876 / AT0000946652
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukratives Schoeller-Bleckmann-Investment?
|
07.08.2026 10:02:29
ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: Wäre eine Investition in Schoeller-Bleckmann von vor einem Jahr lukrativ gewesen?
Wer vor Jahren in Schoeller-Bleckmann-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 1 Jahr wurde die Schoeller-Bleckmann-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 28.95 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 345.423 Schoeller-Bleckmann-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 06.08.2026 9’930.92 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28.75 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0.69 Prozent verringert.
Schoeller-Bleckmann wurde jüngst mit einem Börsenwert von 453.87 Mio. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Schoeller-Bleckmann
|
07.08.26
|ATX-Handel aktuell: ATX nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Handel in Wien: ATX sackt am Freitagmittag ab (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX zum Start mit Abgaben (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Starker Wochentag in Wien: Letztendlich Gewinne im ATX (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Dienstagshandel in Wien: Anleger lassen ATX Prime zum Handelsende steigen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Gewinne in Wien: ATX Prime steigt (finanzen.ch)