Schoeller-Bleckmann Aktie 656876 / AT0000946652
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18.09.2026 10:02:29
ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Schoeller-Bleckmann von vor 5 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Schoeller-Bleckmann eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der Schoeller-Bleckmann-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 32.55 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert, befänden sich nun 307.220 Schoeller-Bleckmann-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.09.2026 9’185.87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29.90 EUR belief. Mit einer Performance von -8.14 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Schoeller-Bleckmann wurde am Markt mit 467.27 Mio. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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