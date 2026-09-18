ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Schoeller-Bleckmann von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der Schoeller-Bleckmann-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 32.55 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert, befänden sich nun 307.220 Schoeller-Bleckmann-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.09.2026 9’185.87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 29.90 EUR belief. Mit einer Performance von -8.14 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Schoeller-Bleckmann wurde am Markt mit 467.27 Mio. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch