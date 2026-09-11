ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schoeller-Bleckmann von vor 3 Jahren verloren

Vor 3 Jahren wurden Schoeller-Bleckmann-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren Schoeller-Bleckmann-Anteile an diesem Tag 54.90 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 1’000 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert hat, hat nun 18.215 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (30.55 EUR), wäre das Investment nun 556.47 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 44.35 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Schoeller-Bleckmann belief sich zuletzt auf 477.51 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch