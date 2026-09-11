Schoeller-Bleckmann Aktie 656876 / AT0000946652
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Investition
|
11.09.2026 10:02:23
ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schoeller-Bleckmann von vor 3 Jahren verloren
Bei einem frühen Schoeller-Bleckmann-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Vor 3 Jahren wurden Schoeller-Bleckmann-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren Schoeller-Bleckmann-Anteile an diesem Tag 54.90 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 1’000 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert hat, hat nun 18.215 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (30.55 EUR), wäre das Investment nun 556.47 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 44.35 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Schoeller-Bleckmann belief sich zuletzt auf 477.51 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Schoeller-Bleckmann
|
15:58
|Freundlicher Handel in Wien: ATX verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Wien: ATX auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Wien: Das macht der ATX Prime aktuell (finanzen.ch)
|
10.09.26
|ATX Prime-Handel aktuell: So entwickelt sich der ATX Prime am Nachmittag (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Wiener Börse-Handel: ATX am Donnerstagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
10.09.26
|EQS-PVR: SBO AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
10.09.26
|EQS-PVR: SBO AG: Veröffentlichung gemäss § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
10.09.26
|Pluszeichen in Wien: ATX präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
Analysen zu Schoeller-Bleckmann
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.