ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Schoeller-Bleckmann-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Schoeller-Bleckmann-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 28.70 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in Schoeller-Bleckmann-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34.843 Schoeller-Bleckmann-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.08.2026 1’050.52 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30.15 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 5.05 Prozent vermehrt.

Schoeller-Bleckmann wurde jüngst mit einem Börsenwert von 455.45 Mio. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch