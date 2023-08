ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Schoeller-Bleckmann abgeworfen

Schoeller-Bleckmann-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 23.90 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.184 Schoeller-Bleckmann-Aktien im Depot. Die gehaltenen Schoeller-Bleckmann-Papiere wären am 17.08.2023 237.66 EUR wert, da der Schlussstand 56.80 EUR betrug. Die Steigerung von 100 EUR zu 237.66 EUR entspricht einer Performance von +137.66 Prozent.

Der Marktwert von Schoeller-Bleckmann betrug jüngst 880.85 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch