ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Raiffeisen von vor einem Jahr verdient

Raiffeisen-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 29.40 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Raiffeisen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 340.136 Anteilen. Die gehaltenen Raiffeisen-Aktien wären am 03.09.2026 21’887.76 EUR wert, da der Schlussstand 64.35 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 118.88 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Raiffeisen eine Marktkapitalisierung von 21.10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch