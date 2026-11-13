ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Raiffeisen von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Raiffeisen-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 28.64 EUR wert. Bei einem Raiffeisen-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.492 Raiffeisen-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (63.05 EUR), wäre die Investition nun 220.15 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 120.15 Prozent gleich.

Raiffeisen war somit zuletzt am Markt 21.08 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch