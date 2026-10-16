ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 16.10.2021 wurde die Raiffeisen-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Raiffeisen-Papier bei 24.58 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Raiffeisen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 406.835 Anteilen. Die gehaltenen Raiffeisen-Papiere wären am 15.10.2026 22’843.78 EUR wert, da der Schlussstand 56.15 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 128.44 Prozent angezogen.

Insgesamt war Raiffeisen zuletzt 18.56 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch