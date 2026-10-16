Raiffeisen Aktie 2115344 / AT0000606306
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnende Raiffeisen-Anlage?
|
16.10.2026 10:02:18
ATX-Titel Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Raiffeisen-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 16.10.2021 wurde die Raiffeisen-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Raiffeisen-Papier bei 24.58 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Raiffeisen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 406.835 Anteilen. Die gehaltenen Raiffeisen-Papiere wären am 15.10.2026 22’843.78 EUR wert, da der Schlussstand 56.15 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 128.44 Prozent angezogen.
Insgesamt war Raiffeisen zuletzt 18.56 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Raiffeisen
|
16.10.26
|Börse Wien in Grün: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im ATX (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Handel in Wien: ATX Prime fällt zum Start (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
|
14.10.26
|ATX-Handel aktuell: ATX beendet den Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Börse Wien: ATX Prime am Mittwochnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Wiener Börse-Handel: Das macht der ATX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
14.10.26
|ATX-Handel aktuell: ATX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Raiffeisen
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.