ATX-Titel PORR-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PORR-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurden PORR-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das PORR-Papier bei 16.60 EUR. Bei einem PORR-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 602.472 PORR-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 21’869.74 EUR, da sich der Wert eines PORR-Anteils am 03.09.2026 auf 36.30 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 118.70 Prozent.

PORR wurde am Markt mit 1.41 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch