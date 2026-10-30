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30.10.2026 10:02:13
ATX-Titel PORR-Aktie: So viel hätte eine Investition in PORR von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PORR-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der PORR-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 12.40 EUR wert. Bei einem PORR-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 80.645 PORR-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 32.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’580.65 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 158.06 Prozent gesteigert.
PORR markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.26 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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