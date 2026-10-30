ATX-Titel PORR-Aktie: So viel hätte eine Investition in PORR von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der PORR-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 12.40 EUR wert. Bei einem PORR-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 80.645 PORR-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 32.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’580.65 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 158.06 Prozent gesteigert.

PORR markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch