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|Rentable PORR-Investition?
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20.11.2026 10:02:10
ATX-Titel PORR-Aktie: So viel hätte eine Investition in PORR von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PORR-Aktie Anlegern gebracht.
Am 20.11.2023 wurde das PORR-Papier via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 12.40 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die PORR-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 80.645 PORR-Aktien. Die gehaltenen PORR-Papiere wären am 19.11.2026 2’733.87 EUR wert, da der Schlussstand 33.90 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 173.39 Prozent vermehrt.
Der PORR-Wert an der Börse wurde auf 1.27 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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