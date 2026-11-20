Am 20.11.2023 wurde das PORR-Papier via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 12.40 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die PORR-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 80.645 PORR-Aktien. Die gehaltenen PORR-Papiere wären am 19.11.2026 2’733.87 EUR wert, da der Schlussstand 33.90 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 173.39 Prozent vermehrt.

Der PORR-Wert an der Börse wurde auf 1.27 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch