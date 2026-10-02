PORR Aktie 428322 / AT0000609607
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02.10.2026 10:02:34
ATX-Titel PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in PORR-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 5 Jahren wurde die PORR-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 15.69 EUR. Bei einem PORR-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.375 PORR-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 31.75 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 202.41 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 102.41 Prozent.
PORR markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.26 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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