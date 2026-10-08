Palfinger Aktie 750206 / AT0000758305
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08.10.2026 10:02:04
ATX-Titel Palfinger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Palfinger-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Palfinger-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Palfinger-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 38.00 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Palfinger-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 26.316 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 07.10.2026 714.47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27.15 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 28.55 Prozent.
Palfinger erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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