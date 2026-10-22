ATX-Titel Palfinger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palfinger von vor einem Jahr gekostet

Vor 1 Jahr wurden Palfinger-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 32.60 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 3.067 Palfinger-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 83.13 EUR, da sich der Wert einer Palfinger-Aktie am 21.10.2026 auf 27.10 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 16.87 Prozent verkleinert.

Palfinger markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch