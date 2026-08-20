ATX-Titel Palfinger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palfinger von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 20.08.2016 wurde die Palfinger-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 27.70 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in Palfinger-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.610 Palfinger-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 107.94 EUR, da sich der Wert eines Palfinger-Anteils am 19.08.2026 auf 29.90 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 7.94 Prozent.

Jüngst verzeichnete Palfinger eine Marktkapitalisierung von 1.13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch