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Palfinger Aktie 750206 / AT0000758305

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Palfinger-Investment im Blick 17.09.2026 10:02:07

ATX-Titel Palfinger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Palfinger-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Palfinger-Aktien gewesen.

Palfinger
30.50 EUR -0.33%
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem Palfinger-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Palfinger-Aktie bei 26.50 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 37.736 Palfinger-Aktien im Depot. Die gehaltenen Palfinger-Papiere wären am 16.09.2026 1’147.17 EUR wert, da der Schlussstand 30.40 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14.72 Prozent vermehrt.

Palfinger erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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