OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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09.09.2026 10:02:26
ATX-Titel OMV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OMV von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die OMV-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde die OMV-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der OMV-Anteile betrug an diesem Tag 47.09 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die OMV-Aktie investiert, befänden sich nun 2.124 OMV-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des OMV-Papiers auf 70.05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 148.76 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 148.76 EUR, was einer positiven Performance von 48.76 Prozent entspricht.
OMV markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22.70 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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