ATX-Titel OMV-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OMV-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das OMV-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 44.20 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 226.244 OMV-Aktien. Die gehaltenen OMV-Anteile wären am 01.09.2026 15’814.48 EUR wert, da der Schlussstand 69.90 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 58.14 Prozent.

Am Markt war OMV jüngst 22.34 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch