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OMV Aktie 430021 / AT0000743059

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Rentable OMV-Investition? 12.08.2026 10:02:28

ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in OMV von vor 5 Jahren abgeworfen

ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in OMV von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in OMV eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

OMV
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Vor 5 Jahren wurde das OMV-Papier via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 47.76 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 EUR in die OMV-Aktie investiert hat, hat nun 209.380 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen OMV-Aktien wären am 11.08.2026 13’703.94 EUR wert, da der Schlussstand 65.45 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 37.04 Prozent gleich.

OMV wurde am Markt mit 20.99 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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