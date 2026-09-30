ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OMV-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde das OMV-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das OMV-Papier bei 45.32 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2.207 OMV-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 157.55 EUR, da sich der Wert einer OMV-Aktie am 29.09.2026 auf 71.40 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 57.55 Prozent.

OMV war somit zuletzt am Markt 23.82 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch