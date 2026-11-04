ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OMV von vor 5 Jahren eingefahren

Die OMV-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der OMV-Aktie betrug an diesem Tag 53.32 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die OMV-Aktie investiert, befänden sich nun 187.547 OMV-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’672.17 EUR, da sich der Wert eines OMV-Anteils am 03.11.2026 auf 72.90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36.72 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von OMV belief sich jüngst auf 24.09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch