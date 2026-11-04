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04.11.2026 10:02:12
ATX-Titel OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OMV von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die OMV-Aktie Anlegern gebracht.
Die OMV-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der OMV-Aktie betrug an diesem Tag 53.32 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die OMV-Aktie investiert, befänden sich nun 187.547 OMV-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’672.17 EUR, da sich der Wert eines OMV-Anteils am 03.11.2026 auf 72.90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36.72 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von OMV belief sich jüngst auf 24.09 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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