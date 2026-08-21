Österreichische Post Aktie 2564102 / AT0000APOST4
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|Profitable Österreichische Post-Investition?
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21.08.2026 10:02:26
ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel Verlust hätte eine Österreichische Post-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Österreichische Post-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Österreichische Post-Anteilen an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 32.49 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Österreichische Post-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 30.779 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 949.52 EUR, da sich der Wert einer Österreichische Post-Aktie am 20.08.2026 auf 30.85 EUR belief. Mit einer Performance von -5.05 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Österreichische Post belief sich zuletzt auf 2.08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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