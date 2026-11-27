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27.11.2026 10:02:31
ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Österreichische Post von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Österreichische Post-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit dem Österreichische Post-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 32.00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.125 Österreichische Post-Aktien im Depot. Die gehaltenen Österreichische Post-Papiere wären am 26.11.2026 97.19 EUR wert, da der Schlussstand 31.10 EUR betrug. Mit einer Performance von -2.81 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Österreichische Post wurde am Markt mit 2.09 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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