ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Österreichische Post von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der Österreichische Post-Aktie statt. Der Schlusskurs der Österreichische Post-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 36.65 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 272.851 Österreichische Post-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 30.85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’417.46 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 15.83 Prozent.

Jüngst verzeichnete Österreichische Post eine Marktkapitalisierung von 2.07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch