Österreichische Post Aktie 2564102 / AT0000APOST4
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Investition
|
09.10.2026 10:02:31
ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Österreichische Post von vor 5 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Österreichische Post-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit der Österreichische Post-Aktie statt. Der Schlusskurs der Österreichische Post-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 36.65 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 272.851 Österreichische Post-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 30.85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’417.46 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 15.83 Prozent.
Jüngst verzeichnete Österreichische Post eine Marktkapitalisierung von 2.07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Österreichische Post AG
|
09:28
|Aufschläge in Wien: ATX startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
08.10.26
|ATX-Handel aktuell: ATX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Verluste in Wien: So performt der ATX nachmittags (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime schwächelt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
08.10.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime fällt mittags zurück (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Wiener Börse-Handel ATX leichter (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Österreichische Post AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren im Plus am letzten Handelstag der Woche. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.