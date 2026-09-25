ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Österreichische Post von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien Handel mit Österreichische Post-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Österreichische Post-Anteile an diesem Tag bei 29.35 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Österreichische Post-Papier investiert hätte, hätte er nun 3.407 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 31.00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105.62 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5.62 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Österreichische Post belief sich zuletzt auf 2.08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch