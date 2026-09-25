Österreichische Post Aktie 2564102 / AT0000APOST4
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25.09.2026 10:02:17
ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Österreichische Post von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Österreichische Post-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien Handel mit Österreichische Post-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Österreichische Post-Anteile an diesem Tag bei 29.35 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Österreichische Post-Papier investiert hätte, hätte er nun 3.407 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 31.00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105.62 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5.62 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Österreichische Post belief sich zuletzt auf 2.08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
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