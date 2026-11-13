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|Lohnender Österreichische Post-Einstieg?
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13.11.2026 10:02:23
ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Österreichische Post von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Österreichische Post-Aktie Anlegern gebracht.
Am 13.11.2016 wurde das Österreichische Post-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Österreichische Post-Aktie bei 30.99 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Österreichische Post-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 32.274 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 31.95 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’031.14 EUR wert. Damit wäre die Investition um 3.11 Prozent gestiegen.
Österreichische Post erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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