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|Lohnender Österreichische Post-Einstieg?
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23.10.2026 10:02:13
ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: Hätte sich eine Österreichische Post-Investition von vor einem Jahr bezahlt gemacht?
Bei einem frühen Investment in Österreichische Post-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Österreichische Post-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 30.85 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 32.415 Österreichische Post-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2026 auf 30.95 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’003.24 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0.32 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Österreichische Post eine Börsenbewertung in Höhe von 2.08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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