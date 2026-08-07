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Österreichische Post Aktie 2564102 / AT0000APOST4

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Österreichische Post-Investment 07.08.2026 10:02:29

ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: Hätte sich eine Österreichische Post-Anlage von vor 3 Jahren gelohnt?

ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: Hätte sich eine Österreichische Post-Anlage von vor 3 Jahren gelohnt?

Bei einem frühen Österreichische Post-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Österreichische Post
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Vor 3 Jahren wurde die Österreichische Post-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 32.20 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 310.559 Österreichische Post-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (32.40 EUR), wäre die Investition nun 10’062.11 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0.62 Prozent angewachsen.

Österreichische Post wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.18 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: OkFoto / Shutterstock.com
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