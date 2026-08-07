ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: Hätte sich eine Österreichische Post-Anlage von vor 3 Jahren gelohnt?

Vor 3 Jahren wurde die Österreichische Post-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 32.20 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 310.559 Österreichische Post-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (32.40 EUR), wäre die Investition nun 10’062.11 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0.62 Prozent angewachsen.

Österreichische Post wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.18 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch