ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: Hätte sich ein Österreichische Post-Investment vor 10 Jahren inzwischen gelohnt?

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Österreichische Post-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Österreichische Post-Papier bei 31.69 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in Österreichische Post-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 315.607 Österreichische Post-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 17.09.2026 9’925.83 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31.45 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 0.74 Prozent.

Der Österreichische Post-Wert an der Börse wurde auf 2.10 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch