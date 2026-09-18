Österreichische Post Aktie 2564102 / AT0000APOST4
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18.09.2026 10:02:29
ATX-Titel Österreichische Post-Aktie: Hätte sich ein Österreichische Post-Investment vor 10 Jahren inzwischen gelohnt?
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Österreichische Post-Aktien verlieren können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Österreichische Post-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Österreichische Post-Papier bei 31.69 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in Österreichische Post-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 315.607 Österreichische Post-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 17.09.2026 9’925.83 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31.45 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 0.74 Prozent.
Der Österreichische Post-Wert an der Börse wurde auf 2.10 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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