ATX-Titel Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mayr-Melnhof Karton von vor 5 Jahren angefallen

Am 06.11.2021 wurde das Mayr-Melnhof Karton-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Mayr-Melnhof Karton-Anteile bei 179.00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.587 Mayr-Melnhof Karton-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Mayr-Melnhof Karton-Aktie auf 66.10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 369.27 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 63.07 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Mayr-Melnhof Karton belief sich jüngst auf 1.32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch