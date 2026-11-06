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|Profitable Mayr-Melnhof Karton-Investition?
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06.11.2026 10:02:07
ATX-Titel Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mayr-Melnhof Karton von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren Mayr-Melnhof Karton-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Am 06.11.2021 wurde das Mayr-Melnhof Karton-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Mayr-Melnhof Karton-Anteile bei 179.00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.587 Mayr-Melnhof Karton-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Mayr-Melnhof Karton-Aktie auf 66.10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 369.27 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 63.07 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Mayr-Melnhof Karton belief sich jüngst auf 1.32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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