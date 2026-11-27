Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Mayr-Melnhof Karton-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 114.20 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8.757 Mayr-Melnhof Karton-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 26.11.2026 640.11 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 73.10 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 35.99 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Mayr-Melnhof Karton eine Börsenbewertung in Höhe von 1.37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch