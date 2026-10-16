Mayr-Melnhof Karton Aktie 218214 / AT0000938204
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16.10.2026 10:02:18
ATX-Titel Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mayr-Melnhof Karton-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Mayr-Melnhof Karton eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Vor 10 Jahren wurden Mayr-Melnhof Karton-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 98.62 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Mayr-Melnhof Karton-Aktie investierten, hätten nun 10.140 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Mayr-Melnhof Karton-Papiers auf 65.50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 664.17 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 33.58 Prozent eingebüsst.
Alle Mayr-Melnhof Karton-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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