ATX-Titel Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mayr-Melnhof Karton-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurden Mayr-Melnhof Karton-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 98.62 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Mayr-Melnhof Karton-Aktie investierten, hätten nun 10.140 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Mayr-Melnhof Karton-Papiers auf 65.50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 664.17 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 33.58 Prozent eingebüsst.

Alle Mayr-Melnhof Karton-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch