ATX-Titel Mayr-Melnhof Karton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Mayr-Melnhof Karton eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Mayr-Melnhof Karton-Papier via Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Mayr-Melnhof Karton-Aktie letztlich bei 111.80 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Mayr-Melnhof Karton-Aktie investierten, hätten nun 8.945 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’137.75 EUR, da sich der Wert einer Mayr-Melnhof Karton-Aktie am 17.08.2023 auf 127.20 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 13.77 Prozent.

Am Markt war Mayr-Melnhof Karton jüngst 2.55 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch