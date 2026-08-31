ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lenzing von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Lenzing-Aktie an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende standen Lenzing-Anteile an diesem Tag bei 43.80 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in Lenzing-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 228.311 Lenzing-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Lenzing-Papiers auf 23.05 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’262.56 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 47.37 Prozent eingebüsst.

Lenzing markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 890.15 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch