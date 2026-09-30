ATX-Titel EVN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EVN-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden EVN-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die EVN-Aktie bei 22.95 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 4.357 EVN-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (28.60 EUR), wäre die Investition nun 124.62 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 124.62 EUR, was einer positiven Performance von 24.62 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von EVN belief sich zuletzt auf 5.07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch