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Investmentbeispiel 09.09.2026 10:02:26

ATX-Titel EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EVN von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in EVN-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

EVN
27.59 CHF 0.43%
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Heute vor 10 Jahren wurde das EVN-Papier via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das EVN-Papier an diesem Tag 10.60 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die EVN-Aktie investiert, befänden sich nun 9.434 EVN-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 277.36 EUR, da sich der Wert einer EVN-Aktie am 08.09.2026 auf 29.40 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 177.36 Prozent.

Zuletzt verbuchte EVN einen Börsenwert von 5.15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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