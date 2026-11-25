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25.11.2026 10:02:18
ATX-Titel EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EVN-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren EVN-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit dem EVN-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 25.70 EUR. Bei einem EVN-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 389.105 EVN-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30.50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’867.70 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 18.68 Prozent gleich.
EVN war somit zuletzt am Markt 5.44 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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