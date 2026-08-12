ATX-Titel EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EVN von vor 10 Jahren abgeworfen

Die EVN-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 10.55 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 947.867 EVN-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.08.2026 26’587.68 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28.05 EUR belief. Damit wäre die Investition 165.88 Prozent mehr wert.

Der EVN-Wert an der Börse wurde auf 5.05 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch