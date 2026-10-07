EVN Aktie 428837 / AT0000741053
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07.10.2026 10:02:19
ATX-Titel EVN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EVN-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen EVN-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 07.10.2016 wurde die EVN-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 10.59 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die EVN-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 94.429 EVN-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (28.80 EUR), wäre das Investment nun 2’719.55 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 171.95 Prozent vermehrt.
EVN erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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