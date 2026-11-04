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04.11.2026 10:02:12
ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Erste Group Bank-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Erste Group Bank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 04.11.2025 wurde das Erste Group Bank-Papier via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Erste Group Bank-Aktie an diesem Tag 89.70 EUR wert. Bei einem Investment von 10’000 EUR in Erste Group Bank-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 111.483 Erste Group Bank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’950.95 EUR, da sich der Wert eines Erste Group Bank-Anteils am 03.11.2026 auf 107.20 EUR belief. Damit wäre die Investition um 19.51 Prozent gestiegen.
Am Markt war Erste Group Bank jüngst 42.30 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Erste Group Bank AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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