ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Erste Group Bank-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 04.11.2025 wurde das Erste Group Bank-Papier via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Erste Group Bank-Aktie an diesem Tag 89.70 EUR wert. Bei einem Investment von 10’000 EUR in Erste Group Bank-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 111.483 Erste Group Bank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’950.95 EUR, da sich der Wert eines Erste Group Bank-Anteils am 03.11.2026 auf 107.20 EUR belief. Damit wäre die Investition um 19.51 Prozent gestiegen.

Am Markt war Erste Group Bank jüngst 42.30 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch