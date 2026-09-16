Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
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16.09.2026 10:02:28
ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Erste Group Bank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Erste Group Bank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde das Erste Group Bank-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Erste Group Bank-Anteile 32.92 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Erste Group Bank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30.377 Erste Group Bank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’599.64 EUR, da sich der Wert einer Erste Group Bank-Aktie am 15.09.2026 auf 118.50 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 259.96 Prozent angewachsen.
Erste Group Bank war somit zuletzt am Markt 46.58 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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