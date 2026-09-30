Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
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30.09.2026 10:02:14
ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Erste Group Bank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Erste Group Bank-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit Erste Group Bank-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Erste Group Bank-Aktie betrug an diesem Tag 26.37 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Erste Group Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.793 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 123.10 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 466.91 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 366.91 Prozent vermehrt.
Erste Group Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 49.10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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