Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
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05.08.2026 10:02:26
ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Erste Group Bank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Erste Group Bank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde das Erste Group Bank-Papier an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Erste Group Bank-Papier an diesem Tag bei 24.07 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 41.554 Erste Group Bank-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (116.90 EUR), wäre das Investment nun 4’857.68 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 385.77 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Erste Group Bank belief sich jüngst auf 44.71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Erste Group Bank am 05.08.2026
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