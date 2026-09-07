ATX-Titel DO-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DO von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit DO-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 224.50 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4.454 DO-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 206.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 917.59 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 8.24 Prozent vermindert.

DO markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch