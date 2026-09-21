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DO Aktie 923526 / AT0000818802

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DO-Investmentbeispiel 21.09.2026 10:02:30

ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DO-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DO-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DO-Aktien verdienen können.

DO
186.80 EUR 0.54%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem DO-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs des DO-Papiers betrug an diesem Tag 69.80 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die DO-Aktie investierten, hätten nun 1.433 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 267.05 EUR, da sich der Wert eines DO-Papiers am 18.09.2026 auf 186.40 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +167.05 Prozent.

Zuletzt verbuchte DO einen Börsenwert von 2.05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: EQRoy / Shutterstock.com
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