DO Aktie 923526 / AT0000818802
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21.09.2026 10:02:30
ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DO-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DO-Aktien verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem DO-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Der Schlusskurs des DO-Papiers betrug an diesem Tag 69.80 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die DO-Aktie investierten, hätten nun 1.433 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 267.05 EUR, da sich der Wert eines DO-Papiers am 18.09.2026 auf 186.40 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +167.05 Prozent.
Zuletzt verbuchte DO einen Börsenwert von 2.05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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